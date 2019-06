Bancul zilei: Care păpușă Barbie e cea mai valoroasă Un tata își aduce aminte ca e ziua fiicei sale. Intra într-un magazin de jucarii și o întreaba pe vânzatoare:

- Cât costa papușa Barbie din vitrina?

- Avem: Barbie la gimnastica - 19,95 euro, Barbie jucând volei - 19,95 euro, Barbie la cumparaturi - 19,95 euro, Barbie la plaja - 19,95 euro, Barbie la dans - 19,95 euro, Barbie divorțata - 265,95 euro

Barbatul, uimit, întreaba:

- Și de ce Barbie divorțata costa 265,95 euro?

- "Barbie divorțata" are și: Mașina lui Ken, Casa lui Ken, Undița lui Ken, Mobila lui Ken, Calculatorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

