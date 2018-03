Bancherii reactioneaza la viteza de derulare a initiativelor legislative in Parlament Sistemul bancar din Romania este, din nou, luat cu asalt de o serie de initiative legislative care au drept scop declarat protectia consumatorilor de servicii financiare fata de eventuale abuzuri ale bancilor. Reprezentantii bancilor spun, insa, ca in forma lor actuala, initiativele vor genera o inasprire a conditiilor de creditare, cu impact imediat asupra consumatorilor vulnerabili si, indirect, asupra economiei de ansamblu. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar putea genera efecte "in lant" care sa duca pana la atenuarea cresterii economice, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). Conform documentului, posibilul impact…

- Proiectul de lege prin cara se dorește limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate prin iertarea neconditionata a unei parti din datoria debitorilor ar putea duce la indisciplina financiara, avertizeaza Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). …

- Bancherii vor prelungirea dezbaterilor legate de plafonarea dobanzilor cu inca 60 de zile, au anunțat asociațiile de profil din domeniu. „Reprezentantii sectorului bancar solicita extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor de legi privind…

- Liderul social-democratilor i-a indemnat pe colegii sai sa nu le insele increderea celor care i-au desemnat la congres, dar a avut si un avertisment pentru cei care considera ca functiile obtinute sunt o oportunitate de imagine in dauna PSD."Eu va felicit pe toti pentru aceasta incredere,…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor, limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate si eliminarea caracterului…

- Drept urmare, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului Romaniei asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor si extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), cele doua organizatii reprezentative ale comunitatii bancare romanesti, solicita Parlamentului Romaniei extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor…

- Sondaj IMAS publicat de USR. Barna: Lumea a inceput sa inteleaga ca Dragnea si PSD reprezinta o carte necastigatoare Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca, potrivit unui sondaj IMAS Romnibus pe luna ianuarie contractat de formatiunea sa politica, PSD a scazut la 28,6%, PNL este la…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a discutat cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre legile justitiei, despre ridicarea MCV, dar si despre modificarea Codurilor Penale din Romania. Mai mult, liderul social-democrat a subliniat ca nu exista nicio „raca intre…

- “A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca vrea ca pana la sfarsitul anului sa fie prezentata in Parlament noua lege a pensiilor, afirmand ca niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia. "Noi ne-am propus ca anul acesta, pana la sfarsitul anului acesta, sa…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…

- Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Orange, Samsung Electronics si Cisco au anuntat miercuri un parteneriat ce presupune testarea tehnologiei 5G, incepand din a doua jumatate a anului 2018, in mai multe zone urbane din Romania. Timp de o luna, cele trei companii vor demonstra modul in care tehnologia 5G vine in completarea retelelor de…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- In contextul procesului dintre PMP și UNPR, in care cei din urma solicita anularea protocolului de fuziune, liderii partidului lui Basescu au luat o decizie cel puțin ciudata. Parlamentarii PMP care provin din UNPR au fost puși sa semneze o noua adeziune, potrivit unor surse din partid.Vezi…

- Reprezentantii principalelor publicatii mass-media din Romania, printre care se numara si ziarul Libertatea, s-au intalnit cu staff-ul de conducere al Postei Romane pentru a analiza ce trebuie schimbat astfel incat serviciile de distributie a presei sa fie imbunatatite. Reprezentantii publicatiilor…

- Noul ministru al Sanatații a declarat ca „Sanatatea este un pacient care trebuie tratat”, iar prima urgenta a mandatului sau o constituie rezolvarea problemelor medicilor rezidenti. Avem Guvern. Membrii Executivului condus de Viorica Dancila –prima femeie-premier din Romania, au trecut „pe repede…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat marți ce a discutat cu reprezentații UDMR.„Am discutat despre educație, despre sanatate, despre infrastructura, despre agricultura, despre funcționarii publici. (...) S-a discutat despre fonduri europene, despre preluarea de catre Romania a președinției…

- Publicistul ucrainean Vitali Portnikov constata ca Romania se apropie cu incredere de modelul care predomina deja in țarile vecine, un model in care componenta guvernului este stabilita de liderul partidului, nu de alegatori sau de Parlament.

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Fostul premier Dacian Cioloș denunța eșecul guvernarii PSD-ALDE și spune ca formațiunea sa va fi parte a ”soluției”, in cazul alegerilor anticipate. ”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania infirma zvonurile legate de emiterea vreunui aviz din partea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile legior justitiei promovate in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu le raspunde ambasadorilor îngrijorați de situația din justiția de la noi. ”Am citit, am anumite nedumeriri. Ma bucur ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați de evoluțiile din România. Îmi dau seama ca exista 2 ipoteze…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, informeaza agerpres.ro. "Romania nu este monarhie, ci republica.…

- Schimbarea peste noapte a legislatiei fiscale, cu un impact semnificativ asupra costurilor companiilor de software si mesajul transmis de Guvern in mai multe randuri in acest an ca poate schimba oricand, peste noapte, fara avertisment, nivelul taxelor, a determinat anularea unor investitii in Romania…

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania C.O.T.A.R. anunta amanarea protestelor anuntate in Bucuresti si in principalele orase, pentru miercuri, 13 decembrie."In urma intalnirii pe care am avut o cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, am luat aceasta decizie, deoarece…

- "Vorbim de o inflatie in crestere si de o tendinta, inclusiv la nivelul Uniunii Europene privind inflatia. Cursul stabilit este facut pe baza analizei de la nivelul Comisiei Nationale de Prognoza, avand in vedere si cresterea economica si luand in calcul absorbtia de fonduri europene care va fi realizata…

