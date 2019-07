Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare cod galben valabila intre orele 12 si 18. Jumatate din tara ar urma sa fie afectata de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. “In intervalul menționat, in vestul, centrul și nordul țarii și local in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o atentionare nowcasting de tip cod galben de averse si vijelii, valabila in patru judete din Moldova, in urmatoarele doua ore. Astfel, potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata o atentionare nowcasting de averse si vijelii, valabila in patru judete din zona Moldovei, in urmatoarele doua ore informeaza Agerpres. Potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt…

- COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 01 iunie, ora 10 – 02 iunie, ora 06 Fenomene vizate: ploi abundente; instabilitate atmosferica accentuata In județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, va ploua torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitați de apa ce…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni seara o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe localitati din judetele Vaslui, Bacau, Neamt si Iasi, potrivit agerpres.ro.Citește și: Toți romanii cu Prima Casa sunt vizați! Mutarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o noua avertizare nowcasting Cod galben de averse, grindina si vant puternic, valabila in ora urmatoare in judetele in judetele Suceava, Neamt si Iasi.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna inaintea alegerilor europarlamentare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de averse si descarcari electrice, valabile in localitati din judetele Bacau, Neamt, Brasov, Suceava si Vr...