Cod galben privind intensificări ale vântului în mai multe județe. În Bucureşti, temperaturile vor ajunge chiar la 18-19 grade Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana joi dimineata, in zece judete din zona Carpatilor Orientali. Vantul va avea intensificari si in nordul Crisanei, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si a Moldovei. In Bucuresti, vantul va sufla moderat, iar temperaturile vor urca pana la 18-19 grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila de miercuri, de la ora 10.00, pana joi, la aceeasi ora. Astfel, in Carpatii Orientali, vantul va avea intensificari cu viteze de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

