Austria: Doi bărbaţi, condamnaţi la închisoare pentru furnizarea de arme mafiei din Napoli Cei doi au livrat in total 820 de arme usoare si pistoale-mitraliera Kalasnikov unui sef din Camorra (mafia din zona orasului italian Napoli), pretextand ca nu cunosteau adevarata identitate a clientului lor. Acesta, care se ascundea sub ocupatia de vanzator de produse alimentare proaspete, le factura oficial tomate si mozzarella. Barbatul de 74 de ani a fost condamnat la doi ani de inchisoare, iar fiul sau la 20 de luni de inchisoare pentru participare la o organizatie infractionala. Clientul lor se afla in detentie in Napoli. Armele erau folosite in special in conflictele dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, carabinierii sunt in alerta, dupa ce un detinut a evadat dintr-o inchisoare de langa Napoli. Este pentru prima data in ultimii 100 de ani cand cineva reuseste sa-si piarda urma din acest penitenciar. https://stirileprotv.ro/stiri/international/cum-a-reusit-un-detinut-sa-evadeze-din-inchisoare-a-folosit-doar-ce-avea-in-celula.html

- Trei barbati din Targu Bujor au fost retinuti pe baza de ordonanta pentru savarsirea infractiunii de proxenetism prin metoda ''Loverboy'', se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Investigatii…

- Trei barbati condamnati in doua cazuri separate de terorism au fost executați prin impușcare sambata, de catre autoritatile din Bahrein. Executiile au avut loc in ciuda apelurilor internationale cerand Bahreinului sa le opreasca. Vineri, ONU si mai multe grupuri pentru drepturile omului au chemat autoritatile…

- Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici au fost condamnati la inchisoare in Statele Unite pentru acuzatii de conspiratie de frauda informatica, frauda informatica si furt de identitate in forma agravata. Cei trei si-au recunoscut vinovatia la inceputul acestui an si au fost…

- Trei barbati din Ploiesti, Teodor Laurentiu Costea, Robert Codrut Dumitrescu si Cosmin Draghici, au fost fost condamnati la inchisoare in Statele Unite, dupa ce au fost gasiti vinovati de conspiratie in vederea comiterii de frauda informatica, frauda si abuz informatice si furt agravant de identitate,…

- Patru detinuti si doi politisti au fost condamnati pentru tortura, tratament inuman și agresiune in privința lui Andrei Braguta. Unul dintre fostii colegi de celula a tanarului, care a murit acum doi ani dupa ce a fost batut in izolator, va sta cinci ani dupa gratii.