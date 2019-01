In 2014, Mirela Vaida Boureanu a fost preferata publicului cu piesa „One More Time” in cadrul Selecției Naționale, dar a pierdut in fața Paulei Seling și a lui Ovi, care au reprezentat Romania cu acel prilej. Acum, VAIDA, revine, in 2019, cu piesa „Underground”. Juriul preselectiei din Romania a decis ca melodia merita sa se regaseasca printre cele 24 de piese care intra in selectia nationala pentru concursul Eurovision 2019. Vocalista a Teatrului de Revista “Constantin Tanase” și prezentatoare TV, VAIDA revine in atenția fanilor Eurovision cu „Underground”, prezentata pe canalul ei de Youtube.…