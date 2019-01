Atacuri la adresa Corinei Crețu: E datoria mea să spun! „Aici se personalizeaza foarte mult. Nicaieri nu am fost atacata ca aici, pentru ca am spus niște lucruri. (...) Aș vrea sa trec de etapa asta și sa spun ca in mine autoritațile romane vor avea intotdeauna un partener. Nu este vina mea ca s-au schimbat cinci prim-miniștri. S-au schimbat persoane, dar s-au schimbat și prioritați. Deci, din acest punct de vedere, sigur ca aceste lucruri au dus la intarzieri. Era datoria mea sa spun acest lucru. Nu o fac intotdeauna cu zambetul pe buze, o fac cu tristețe. Sper sa vin numai cu vești bune”, a spus Corina Crețu, vineri seara, in cadrul unui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste aceste aspecte, as vrea sa facem o separare intre declaratii si colaborarea pe care o avem cu Comisia Europeana. Intotdeauna eu am considerat, intr-un mod cat de poate de onest si de clar, ca trebuie sa existe aceasta colaborare si ea exista. Probabil ca doamna comisar Cretu…

- In anul 2018, Timișoara a devenit primul oraș cu transport public pe apa, iar orașul Cluj-Napoca a dat tonul prin introducerea, in premiera, a transportului electric in comun, cumparand 11 autobuze din fonduri elvețiene. Dupa 2018 ramane și Podul Centenarului peste raul Crișul Repede, din Oradea,…

- In anul 2018, Timisoara a devenit primul oras cu transport public pe apa, iar orasul Cluj-Napoca a dat tonul prin introducerea, in premiera, a transportului electric in comun, cumparand 11 autobuze din fonduri elvetiene. Dupa 2018 ramane si Podul Centenarului peste raul Crisul Repede, din Oradea.

- In anul 2018, Timisoara a devenit primul oras cu transport public pe apa, iar orasul Cluj-Napoca a dat tonul prin introducerea, in premiera, a transportului electric in comun, cumparand 11 autobuze din fonduri elvetiene. Dupa 2018 ramane si Podul Centenarului peste raul Crisul Repede, din Oradea.

- Acesta fost invitat duminica la TVR 1 si a spus cu ce l-a deranjat presedintele recent.„A fost un moment in care nu m-am simtit bine, de exemplu, ca sa nu credeti ca evit, cand, cu ocazia celebrarii Centenarului in Parlament, Presedintele Romaniei, la 100 de ani, deci omul care avea sansa, ca la 100…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat luni, la Oradea, ca o eventuala iesire a Romaniei din Uniunea Europeana ar fi o catastrofa nationala. Declarațiile comisarului ajuns in funcție la propunerea PSD a starnit critici in partid. Lia Olguța Vasilescu, fost ministru…

- Petre Apostol Reprezentativa masculina a Romaniei a debutat cu victorie in faza secunda a FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers, „vulturii” pregatiți de antrenorul Tudor Costescu reușind sa invinga, in Sala „Antonio Alexe” din Oradea, selecționata Kosovo, cu scorul de 88-83 (14-17, 21-18, 24-18, 29-30).…

- Unul din secretele succesului PSD tine nu doar de natura populista a programului sau, ci si de interventiile directe in economie, in viata sociala, in educatie, dar mai ales in sistemul juridic. Fara sa fie atacat din aceasta directie de catre opozitie, guvernul devenit tot mai pregnant pesedist, in…