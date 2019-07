Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez a respins vineri criticile formulate de presedintele american Donald Trump, care i-a acuzat pe oficialii de la Stockholm ca nu au intervenit in favoarea rapperului american ASAP Rocky, detinut...

- Rapperul american A$AP Rocky, pentru care presedintele Donald Trump spunea in urma cu cateva zile ca este pregatit sa garanteze personal, a fost pus sub acuzare pentru agresiune in Suedia potrivit news.roAnuntul a fost facut joi de procurori. Ei au precizat ca artistul va ramane in custodie…

- S-a vazut "invartind" atat de multi bani si a crezut ca se poate imbogati, insa prea rar se intampla ca socoteala de acasa sa se potriveasca cu cea din targ: acesta a fost prins, iar acum urmeaza sa plateasca.

- "Este clar dezavantajat" de faptul ca nu are acces la un avocat, se arata in comunicatul difuzat in Statele Unite si citat de AFP.Michael Nguyen, tata a patru copii, este in inchisoare de aproape un an in asteptarea acestui proces.Nguyen s-a stabilit in SUA la sfarsitul razboiului…

- Pronunțarea sentinței finale, in cazul barbatului acuzat ca ar fi lovit un jandarm, a fost amanata de catre Curtea de Apel Craiova, dupa ce procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, au atacat prin apel sentința. Instanța a admis apelul, pronunțarea fiind amanata pana la data…

- PEDEAPSA…Magistratii Judecatoriei Vaslui au dat sentinta in dosarul in care un muntenar a lovit cu ranga un politist aflat in timpul serviciului. Acuzat de ultraj si conducere sub influenta alcoolului, Marius Cristian Ababei, a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendarea executarii…