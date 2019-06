Stiri pe aceeasi tema

- In a doua parte a lunii martie, mai multe jafuri și spargeri au fost comise in Pitești. Iar una dintre spargeri a fost comisa, in noaptea de 19 spre 20 martie, in plin centrul Piteștiului, la Pizzeria Maestro. Hoțul, pe numele sau Georgian Cirstina, a distrus sistemul de inchidere al unui geam și a…

- Cadavrul romancei a fost descoperit de ginerele batranei, care a venit in vizita, a anunțat observator.tv. Tragedia s-a intamplat sambata, dupa ora 19.00. Barbatul a sunat la numarul unic de urgenta, insa echipajul de prim-ajutor venit la fata locului nu a mai putut face nimic pentru romanca,…

- Femeia de 40 de ani a incercat sa se sinucida miercuri, 17 aprilie, in propiere de gara din Busa di Vigonza, Padova, Italia. Femeia s-a asezat pe calea ferata, iar la impactul cu trenul a suferit o amputație a ambelor picioare. Medicii care au intervenit la fata locului au reusit sa opreasca hemoragia,…

- O romanca din Italia care lucra ca ingrijitoare intr-o casa din Italia, a fost omorata cu sange rece de fiul batranei de care avea grija. Tragedia s-a petrecut in anul 2014, atunci cand Maria Rastașanu a fost spulberata de mașina pe care barbatul o conducea. In urma anchetelor poliției, s-a dovedit…

- Un roman plecat in Spania si-a batut brutal nevasta dupa ce a pierdut o suma de bani la aparatele de noroc. Acesta si-a batut sotia chiar in localul pe care il fregventa pentru a juca la pacanele. Barbatul i-a dat mai multi pumni in fata, spargandu-i nasul. Agresiunea a fost filmata de camerele…

- O ingrijitoare romanca angajata la o proprietate din localitatea Ciro, regiunea Calabria, a avut un șoc ieri. Femeia lucreaza ca ingrijitoare a unei batrane, dar presteaza și alte lucrari casnice pentru respectiva. Ieri, romanca a ieșit in curte, ca sa faca curat. O punga i-a atras atenția. Cand a tras…

- O romanca stabilita in Italia a fost amenintata cu moartea de fostul sot, de peste 5400 de ori. Au impreuna un copil si au pus capat casniciei in anul 2015, dar barbatul nu o lasa sa-si continue viata.