Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice ale Facultații de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, artiși plastici consacrați, cu zeci de expoziții in țara și strainatate la activ și cu lucrari in numeroase colecții din naționale și din strainatate, vor expune in Capitala, in Sala Rotonda a Teatrului…

- Cadrele didactice ale Facultații de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, artiși plastici consacrați, cu zeci de expoziții in țara și strainatate la activ și cu lucrari in numeroase colecții din naționale și din strainatate, vor expune in Capitala, in Sala Rotonda a Teatrului…

- Mai mulți cunoscuți mi-au atras atenția asupra balciului desfașurat de Gabriel Liiceanu in jurul unui concurs recent de asistent universitar la Facultatea de Filosofie a Universitații din București. Nu imi face placere sa ma exprim pe aceasta tema, caci imi repugna barfele. In plus, sunt convins ca…

- Introducereavotului electronic, contact unic și gratuit pentru raportarea abuzurilor la locul de munca, a cazurilor de discriminare și de exploatare a cetațenilor romani din Uniunea Europeana, birou de integrare in cadrul fiecarui consulat romanesc din UE, sistem european de recunoaștere automata…

- Trebuie gandit un proces si o strategie in ceea ce priveste diaspora, a afirmat, miercuri, prof. univ. dr. Dumitru Sandu, de la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti, la masa rotunda "Ce stim despre diaspora romaneasca? Analiza si actiune", desfasurata in Salonul…

- ARTA este o expoziție realizata in cadrul Sezonului Romania-Franța 2019 și care este gazduita in București de galeria Galateca pana pe 23 aprilie. Propunerile proiectului ARTA se articuleaza in jurul unei dinamici de oscilație intre mai multe polaritați: fantastic și real, ecologie și tehnologie, frica…

- O expozitie dedicata pictoritei si istoricului de arta Yvonne Hasan (1925 - 2016) va fi inaugurata, pe 19 aprilie, la Muzeul National de Arta Contemporana din Bucuresti, potrivit news.ro.Expozitia, care va fi deschisa pe 19 aprilie, la ora 19.00, face parte din noul sezon expozitional al MNAC.…

- Simina Tanasescu, profesor de drept constitutional si european la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si fost consilier al presedintelui Iohannis, analizeaza decizia CCR pe tema protocoalelor PICCJ-SRI, intr-un articolul in limba engleza publicat pe platforma verfassungsblog.de. Sub…