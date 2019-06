In deschiderea conferintei 'Saptamana Regiunilor Inovatoare din Europa', eveniment care se desfasoara la Iasi, in perioada 26-28 iunie si care face parte din manifestarile organizate cu prilejul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, ministrul Hurduc a subliniat importanta atat a creativitatii, cat si a artelor in viata unei persoane care are o pregatire tehnica.

'Toata lumea vorbeste in ultima vreme despre creativitate si despre faptul ca procesul de inovare necesita un aport suplimentar din partea viitorilor specialisti in domeniu. Putina lume ne spune cum putem deveni…