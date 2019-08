Aproape 500 de şoferi prinşi transportând ilegal persoane Actiunea ampla de verificare a transportatorilor ilegali de persoane declansata la ordinul ministrului inerimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a incheiat prima saptamana. In cele 7 zile de controale au fost identificați 491 de șoferi care faceau transport ilegal de persoane. Sanctiunile nu sunt deloc blande. „Așa cum au putut constat sunt probleme majore de The post Aproape 500 de soferi prinsi transportand ilegal persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marți ca, odata cu cercetarea prealabila a politistilor de la Galati care nu au ajutat o minora plina de sange si in stare de soc, este cercetat si seful sectiei, subliniind ca, dupa ancheta, cei care au gresit „pleaca acasa”. „Deja…

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat ca, in cazul apelurilor Alexandrei la 112, a fost o problema de logistica, pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa. “Pentru București,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, cere declansarea unei ample anchete privind toate disparițiile de persoane din ultimii 30 de ani. Solicitarea, care se intinde pe 7 pagini, i-a inmanat-o personal ministrului interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor. ”Am vorbit cu domnul ministru,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a comentat, intr-o postare pe Facebook, cazul fetiței din Mehedinți luata cu forța din casa asistentului maternal, punctand: “asta se intampla cand o societate ajunge sa iși rezolve toate problemele doar cu procurorii“. „Despre tulburatorul caz al Sorinei de…

- Zeci de persoane primesc ajutor medical, duminica, in zona stațiunii Cheile Gradiștei, din Brașov, unde se aflau in excursie, transmite Mediafax. Turiștii au intre 2 și 60 de ani. Potrivit ISU Brașov, doua echipaje SMURD și doua ambulanțe SAJ acorda ingrijiri medicale unui numar de 17 persoane, intre…

- Fostul ministru al Apararii, senatorul PSD Mihai Fifor a fost desemnat miercuri, in sedinta Biroului Permanent National al PSD, in functia de purtator de cuvant al formațiunii politice. Mihai Fifor este și presedinte al Consiliului National al PSD, a treia funcție de conducere in ierarhia partidului.…

- Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni. Spre locul indicat au plecat politisti, pompieri, jandarmi si echipaje de la Ambulanta. Inspectoratul General…