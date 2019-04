Portii mai mici, dar cu valoare adaugata mai mare, brutarii cu optiune de servire a mesei, hoteluri cu produse de patiserie proaspat coapte, inghetata artizanala preparata in fata clientului, torturi fara zahar, paine fara gluten sau deserturi fara lactoza sunt doar cateva dintre tendintele prezentate anul acesta la expozitia internationala GastroPan, eveniment generator de trenduri in panificatie, cofetarie si HoReCa.



Aradul a gazduit, in perioada 28-30 martie 2019, editia a XI-a a expozitiei GastroPan, care a reunit aproape 21.000 de antreprenori, specialisti, furnizori din industrie…