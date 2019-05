Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un avertisment de Cod Galben de ploi puternice, grindina si vijelie.Atentionarea meteo va intra in vigoare, astazi, la ora 12:00, si va fi valabil pana maine la ora 02:00.

- Anunț important despre pensiile romanilor. Milioane de romani vor fi direct afectați de aceste schimbari. Toate pensiile vor fi recalculate de la 1 septembrie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena3, ca punctul de pensie se va majora cu 15%.”De la 1 septembrie 2019,…

- Vești importante pentru milioane de pensionari și angajați din Romania! S-au aflat informații bomba despre situația sistemului de pensii, despre care se spune ca ar fi in faliment! Potrivit informațiilor, plata pensiilor și a salariilor.. Citește AICI ce se intampla cu pensiile și salariile romanilor…

- In scopul asigurarii protecției consumatorilor precum și in vederea conștientizarii consumatorilor asupra riscului pentru sanatatea publica care decurge din consumarea unor alimente obținute in condiții necunoscute, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș prin personalul…

- In perioada urmatoare se va modifica valoarea puctului de pensie, de la 1 septembrie 2019, acesta se va majora la 1260 lei. Salariații primesc prime de sarbatori Zona salariaților au primit o marire de salariu de 25%, se vor acorda vouchere de vacanța de 1450 de lei, iar unii vor beneficia…

- Noile modificari din sistemul de pensii prevad faptul ca 3,75% din contribuție se duce la fondurile private. Aceste contribuții sunt opționale doar in cazul in care te incadrezi cu varsta intre 35 și 45 de ani. Un numar de 7,2 milioane de romani contribuie in acest moment la fondurile private…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Romania TV ca pensionarii vor primi mai devreme pensiile, iar pana pe 15 aprilie toate pensiile vor fi primite. De asemenea, ministrul a subliniat ca de la 1 aprilie alocatiile copiilor vor fi majorate.Intrebat cum se va face plata pensiilor cu…

- Nu trece saptamana in care Pilonul II de pensii sa nu fie in centrul unui nou scandal. Astazi, Calin Popescu Tariceanu a ieșit public cu declarații vizavi de posibilitatea desființarii Pilonului II.