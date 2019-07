Angela Merkel s-a asezat pe un scaun alb, alaturi de premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita in capitala germana, noteaza France Presse.



Joia trecuta, Merkel, care conduce Germania de 14 ani, a ocolit protocolul luand loc in cursul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, dupa ce in ultimele saptamani a fost surprinsa de trei ori tremurand in timpul unor aparitii oficiale, informeaza Agerpres.



Ea a dat asigurari ulterior, in mod repetat, ca totul merge bine.



Un sondaj realizat de institutul Civey a indicat ca pentru 59%…