Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari miercuri ca se simte "foarte bine", dupa o noua criza de tremurat in timpul unei ceremonii oficiale, a treia de acest fel in mai putin de o luna, relateaza AFP si Reuters. "Ma simt foarte bine. Lumea nu trebuie sa isi faca griji", a spus…

- Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul unei ceremonii oficiale la sediul cancelariei, unde ea il primea pe premierul finlandez Antti Rinne. Angela Merkel era in picioare alaturi de omologul sau finlandez ascultand imnurile nationale ale celor doua tari cand a inceput sa tremure. Totusi,…

- Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul unei ceremonii oficiale la sediul cancelariei, unde ea il primea pe premierul finlandez Antti Rine. Angela Merkel era in picioare alaturi de omologul sau finlandez ascultand imnurile nationale ale celor doua tari cand a inceput sa tremure.…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta din nou tremurand miercuri in timpul unei ceremonii, al treilea incident de acest fel intr-o luna, starnind intrebari despre starea sa de sanatate, relateaza...

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a fost vazuta tremurand joi, la o intalnire la care a participat si presedintele Frank-Walter Steinmeier, potrivit imaginilor transmise de Reuters - a doua criza de acest gen in ultimele doua saptamani.

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost surprinsa tremurand incontrolabil in timpul unei ceremonii prilejuite de vizita la Berlin a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. In momentul festivitații de ieri, la Berlin temperatura era de 30 de grade Celsius. Angela Merkel a spus ca de vina a fost…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta tremurand marti in timp ce il primea pe noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, ceea ce a ridicat ingrijorari in...

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta tremurand marti in timp ce il primea pe noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat in vizita in Germania, ceea ce a ridicat ingrijorari in...