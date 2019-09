Andreea Balan face nunta maine. Ele sunt domnisoarele de onoare!

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru evenimentul toamnei sunt pe ultima suta de metri. Intram, in minutele urmatoare, in culisele Nuntii si botezului in paradis. Va dezvaluim detalii in exclusivitate: cum vor arata rochiile de mireasa ale Andreei Balan si ce dans spectaculos pregatesc mirii.

- Cantareața Andreea Balan și-a ales domnișoarele de onoare. Artista se cununa religios duminica. Duminica, 15 septembrie, Andreea Balan, in varsta de 35 de ani, și soțul ei, actorul George Burcea, in varsta de 31 de ani, iși creștineaza fetița cea mica, dar fac și nunta, nași fiindu-le Monica Davidescu…

- Meniul evenimentului ce va face deliciul invitatilor poarta amprenta inconfundabila a lui Chef Iulian Olaru. Aflata pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru petrecerea de nunta, eveniment ce va avea loc odata cu botezul micuței Clara, pe 15 septembrie la Le Chateau, Andreea Balan a definitivat…

- Meniul evenimentului ce va face deliciul invitatilor poarta amprenta inconfundabila a lui Chef Iulian Olaru. Aflata pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru petrecerea de nunta, eveniment ce va avea loc odata cu botezul micuței Clara pe 15 septembrie la Le Chateau, Andreea Balan a definitivat…

- Andreea Balan urmeaza sa se marite in luna septembrie cu iubitul ei, George Burcea, și a anunțat deja ca va face un eveniment grandios, cu 250 de invitați, care sa includa atat nunta, cat și botezul celei de-a doua fiice a lor, Clara. Recent, Andreea marturisea ca nunta și botezul urmeaza sa aiba loc…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Andreei Balan cu George Burcea, iar artista a intrat deja in panica, avand in vedere ca mai are foarte multe de rezolvat. Mai mult, aceasta a declarat ca are 250 de invitați, insa invitațiile nu sunt gata. „Am o problema ca nu sunt gata invitațiile și ma enerveaza…

- Andreea Balan se pregatește pentru cel mai așteptat eveniment: nunta cu George Burcea și botezul fetiței lor, Clara Maria, ambele in aceeași zi. Andreea Balan a oferit toate detaliile despre nunta și botez intr-un interviu acordat Revistei Viva: „Oricum trebuia sa facem botezul fetiței și, cum stateam…

- Ultima jumatate a anului va fi foarte incarcata pentru Andreea Balan si sotul ei George Burcea. Solista a decis sa faca o schimbare radicala in cariera, dar si sa organizeze nunta in acelasi timp cu botezul pentru cel mai mic membru al familiei, Clara Maria, potrivit click.ro. Solista a decis sa refaca…