Andreea Balan (34 de ani) este insarcinata pentru a doua oara! Cantareața a ținut ascunsa pana acum burtica, iar vestea ca este gravida i-a uimit pe toți fanii ei. Artista a dezvaluit ca este insarcinata in cinci luni. „Un copil in viata cuiva aduce numai bucurie, iar eu dintodeauna mi-am dorit 2 copii. Visele devin […]