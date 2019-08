Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Butoi, profesor universitar și specialist criminolog a explicat in direct la Romania TV despre cazul unei femei care și-a incinerat barbatul care avea peste 80 de kilograme. Acesta ar fi fost taiat bucați și ars intr-un cuptor de paine. In acest fel subliniaza faptul ca și la Caracal suspectul…

- Cartelele SIM preplatite, doar cu buletinul Foto: Arhiva. Cartelele prepaid nu vor mai putea fi în curând cumparate din România fara a prezentat și un act de identitate, conform unui proiect legislativ lansat în dezbatere publica de Ministerul Comunicațiilor. Masura…

- ”Data de naștere a unei persoane ne da foarte multe informații, atat la nivel personal, cum este ca și caracter, ca și personalitate, dar și etapa in care se afla. Este extrem de relevant pentru ca Alexandra pe un subciclu se afla in zero, asta inseamna un an de cumpana, totul sau nimic, viața sau…

- ”L-am intrebat pe șeful criminaliștilor, cel care comanda operațiunile de la fața locului, daca se poate face o poza. Mie, pentru ca eram imbracat intr-un combinezon, iar danșii mi-au facut o poza. Dupa asta procurorul a spus sa fiu scos de acolo ca sa nu mai vad eu ce e pe acolo. Dupa ce mi-au facut…

- Nu pare ca sfidarea lui Gheorghe Dinca are vreo limita. Se pare ca barbatul acuzat de uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu s-a saturat sa tot fie plimbat de anchetatori. Drept urmare, Dinca a avut un mesaj halucinant pentru anchetatori, inainte de a le indica padurea unde ar fi aruncat ramașițele…

- Procurorii DIICOT din Romania au descoperit ramasite umane intr-o padure situata in apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul rapirii si uciderii Alexandrei Macesanu, sustine ca osemintele apartin Luizei Melencu, tanara pe care sustine ca a ucis-o in luna

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a fost intrebat de jurnaliștii Digi 24 cum comenteaza faptul ca Nicolae Alexe, șeful IPJ Olt și cel care coordona operațiunea de cautare a Alexandrei Maceșanu, a dat interlopului Remus Radoi numarul de telefon al lui Gheorghe Dinca, informație dezvaluita…

- Ministerul de Interne vine cu un proiect de lege ca raspuns la modul dezastruos in care s-a desfașurat ancheta in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu. A trecut o saptamana de la arestarea suspectului de crima Gheorghe Dinca care a declarat acum cateva zile ca el este cel care le-a ucis pe Luiza Melencu…