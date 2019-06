Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a expus duminica, 9 iunie, cu privire la situatia politica din Republica Moldova. Presedintele roman a adresat tuturor fortelor politice de la Chisinau „un apel ferm pentru respectarea democratiei si a statului de drept”.

- In acest context, Parlamentul s-a intrunit in sedinta extraorddinara si a hotarat schimbarea Guvernului, in fruntea executivului fiind aleasa Maia Sandu, o proocidentala. Ea a avut si sustinerea partidului lui Igor Dodon, un prorus convins. Intelegerea dintre cele doua parti a vizat ca Republica Moldova…

- Daca în Republica Moldova nu se formeaza pâna duminica o majoritate parlamentara si un guvern, presedintele Igor Dodon ar urma sa dizolve parlamentul, a anuntat joi acesta la Forumul Economic International desfasurat la Sankt Petersburg, transmite

- Conducerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova s-a intalnit și a discutat situația politica actuala din țara cu comisarul european pentru extindere și politica de vecinatate Johannes Hahn și cu alți reprezentanți ai delegației Uniunii Europene la Chișinau.

- Moldova, in prag de criza ecologica: Mesajul alarmant al unui ecolog / În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", ecologistului Anatol Prohnițchi a declarat ca la moment starea padurilor din Republica Moldova se afla într-o situație dezastruoasa. Chiar daca legislația în domeniul mediului…

- "Cred ca Republica Moldova are șansa sa revina in prim-planul atenției europene, cu condiția ca Republica Moldova, sa-și urmeze calea respectiva. Sigur ca suntem in momentul de fața intr-o perioada de incertitudine politica.