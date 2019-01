Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de persoane ramase izolate pe munte, deoarece telegondola Carp nu a mai functionat, au fost conduse joi de un detasament de jandarmi spre telecabina Cota 2000, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova. In jurul orelor 11,40, patrula de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi…

- Jandarmii montani au intervenit, joi, pentru salvarea a 100 de persoane care au ramas izolate pe munte dupa ce telegondola Carp nu a mai functionat din cauza vremii. 30 de turiști au fost duși, in siguranța, la Telecabina 2000 din Sinaia, iar alte 70 de au fost coborate cu ratrakul, scrie Mediafax.Potrivit…

- Doi turisti s au ratacit duminica in zona Saua Tigailor din Muntii Ciucas, patru salvatori montani deplasandu se in zona in care acestia au dat indicatii ca s ar afla, scrie agerpres.ro. Actiune in derulare pentru recuperarea a doi turisti rataciti in zona Saua Tigailor. Patru salvatori montani Andi,…

- Mii de turisti nu au mai putut parasi statiunile de schi din muntii Austriei in timpul weekendului din cauza riscului mare de avalanse, informeaza DPA. Citește și: Carmen Dan a CEDAT presiunilor: adevarul despre protestele din 10 august iese la iveala/SURSEPeste o jumatate de metru…

- Zeci de turisti care sunt cazati in zona Pestera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung si la un metru, in urma viscolului din noaptea de marti spre miercuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In aceasta dimineața, polițiștii din Valenii de Munte au efectuat 3 percheziții la persoane banuite de taiere ilegala și furt de arbori. 4 mandate de aducere au fost puse in executare. La data de 13 decembrie a.c., Poliția Orașului Valenii de Munte, sprijiniți de luptatori de…

- F. T. Probabil ca mai au dreptate și cei care afirma ca Platoul Bucegi a devenit un fel de parc orașenesc, in care nu puțini sunt cei care iși fac mendrele. Și la fel este probabil un loc de facut ciubucuri. Mai lipsesc niște chioșcuri la care sa se vanda floricele și, de ce nu?, chiar o “vulcanizare”…

- Salvamontistii din Sibiu intervin, luni seara, pentru a salva doi turisti maghiari, care au ramas blocati intre stanci, in zona Varfului Negoiu, din Muntii Fagaras, dupa ce au parasit drumul marcat.