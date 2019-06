Alina Gorghiu, de ce a lipsit de la Cotroceni în ziua semnării pactului "Particip la reuniunea comisiei speciale a APCE pentru audierea si selectia judecatorilor la CEDO, pe parcursul careia voi intervieva candidatii din partea Estoniei și Germaniei. Am pregatit pentru candidații fiecarui stat in parte o serie de intrebari teoretice. Voi fi foarte atenta la raspunsuri, dar mai ales la discuțiile despre modul de soluționare a unor spețe. Pentru ca experienta din Romania ne-a aratat ca teoria ca teoria, practica ne omoara. P.S. O fi Paris oraș unic in lume, dar timpul trece repede la fel ca peste tot!", a scris senatorul de Timiș pe Facebook. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

