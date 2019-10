Alexandra Crivineanu (PSD): Iohannis și Orban, responsabili de blocarea investițiilor în infrastructura mare din România Dragi brașoveni, dragi romani, iata ce nu se poate face din cauza crizei politice generata de Iohannis și PNL, fie prin incapacitatea lor de a investi un alt guvern, in locul celui pe care l-au demis, fie din cauza faptului ca Iohannis nu a numit interimari pe mai multe ministere cheie, incalcand Constituția și deciziile Curții Constituționale. Președintele Iohannis și PNL au adus Romania in criza!  Blocarea investițiilor in cai ferate: Nu poate fi semnat contractul de 800 de milioane de euro pentru modernizarea tronsonului Brasov-Sighisoara, nu poate fi semnat de Guvern, iar banii se vor pierde.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

