Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea tehnologiei 5G in Romania va incepe cu siguranta in anul 2020 si asteptam ca, pana la sfarsitul acestui an, licitatia pentru alocarea noilor frecvente sa se finalizeze conform planului, a declarat, luni, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, conform…

- Implementarea tehnologiei 5G in Romania va incepe cu siguranta in anul 2020 si asteptam ca, pana la sfarsitul acestui an, licitatia pentru alocarea noilor frecvente sa se finalizeze conform planului, a declarat, luni, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. Oficialul…

- 'Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), in colaborare cu Asociatia StartEvo si Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), prin intermediul platformei educationale Kidibot (www.kidibot.ro), desfasoara in perioada 1-13 octombrie 2019 prima…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), in colaborare cu Asociația StartEvo și Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), prin intermediul platformei educaționale Kidibot (www.kidibot.ro ), desfașoara in perioada 1-13 octombrie 2019 prima ediție…

- Utilizatorii Instagram sunt vizați de o noua campanie de phishing, avertizeaza Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica. Atacatorii incearca sa pacaleasca instagramerii sa-și dezvaluie datele de autentificare, folosind alerte false de incalcare a drepturilor de autor, pentru…

- "Vreau sa felicit echipa CERT-RO pentru finalizarea si implementare proiectului eCSI. Asigurarea securitatii cibernetice reprezinta unul dintre pilonii fundamentali ai functionarii unui stat si, din ce in ce mai evident, unul dintre pilonii fundamentali ai securitatii in Uniunea Europeana (...) In…

- Specialistii de la Microsoft si CERT – RO – Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica au prezentat la Ramnicu Valcea riscurile la care ne supunem cu totii cand sunt in mediul online, dar si cum se poate realiza un atac cibernetic, si care este cea mai sigura metoda pentru a…

- Avizul de securitate fata de VLC media player a fost emis de catre Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-Bund) din Germania, iar problema de corupere a memoriei ar fi fost localizata in cea mai recenta versiune a playerului, 3.0.7.1, dar ar putea fi prezenta si in…