ALERTĂ! EximBank a cumpărat Banca Românească EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca. In urma acestei tranzactii, EximBank va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o banca universala. Ca urmare a finalizarii acestei tranzactii, cota de piata a EximBank va creste la aproximativ 3% ceea ce va conduce la o situare a bancii in top 10 institutii financiar-bancare din Romania. ”Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun inceput in potentialul extraordinar al acestui demers care, iata, vine sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- EximBank, prin Ministerul Finantelor Publice (MFP), in calitate de actionar majoritar, si Grupul National Bank of Greece (NBG), care deține Banca Romaneasca, au semnat acordul de achizitie a 99,28% al celei din urma. "Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de…

- EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca, se arata intr-un comunicat. In urma acestei tranzactii, EximBank va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o...

- EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca, conform unui comunicat al bancii. "Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun început în potenţialul extraordinar al acestui…

- EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca, conform unui comunicat al bancii. "Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun inceput in potentialul extraordinar al acestui demers care, iata,…

- EximBank și National Bank of Greece au semnat acordul de achiziție a 99,28% din Banca Romaneasca. In urma acestei tranzacții, EximBank va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o banca universala.Ca urmare a finalizarii acestei tranzacții, cota…

- Vanzarea Bancii Romanesti a intrat in stand-by, deciziile fiind amanate cel putin pana dupa algerile parlamentare din Grecia, care vor avea loc pe 7 iulie. Ramasa singura in competitia pentru achizitionarea Bancii Romanesti, Eximbank se confrunta momentan cu unele probleme: nu poate sa ia bani de la…

- Saptamana viitoare ar urma sa se semneze documentele prin care EximBank ar urma sa preia Banca Romaneasca, detinuta de grupul elen National Bank of Greece. Informatia a fost publicata de catre financialintelligence.ro. Potrivit sursei citate, Eximbank a concurat cu mai multi investitori, care…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la finalul sedintei de Guvern, ca se analizeaza posibilitatea inghetarii, incepand de anul viitor, a taxelor pe proprietate. "Romania este pe un loc foarte jos intr-un clasament la nivel european in ce priveste taxa pentru proprietate.…