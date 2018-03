Ajutoarele sociale ii fac pe oameni mai lenesi sau cresc participarea pe piata muncii si nivelul de educatie?

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- United Way Romania, organizatie non-guvernamentala cu sediul in Bucuresti, deruleaza proiecte in domenii precum educatie, sanatate si integrare pe piata muncii. ONG-ul schimba fata cladirilor si le transforma in centre comunitare, unde copii si parintii pot invata, si cauta solutii la problemele…

- Ioana Cristea este postarita de 16 ani in comuna Contesti. Femeia spune ca marti, 1 martie, pe un ger de crapau pietrele, zeci de asistati au agasat-o cu apeluri telefonice, interesandu-se de ce intarzie plata ajutoarelor sociale. Vazand ca nici macar nu are cum sa se deplaseze pe trotuare din cauza…

- Explozie pe piața imobiliara: 50.756 de imobile au fost vandute la nivelul intregii tari, in februarie 2018, cu 2.189 mai multe fata de luna februarie 2017, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie 2018,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- 'Profesorii si medicii au primit astazi o veste buna, pentru ca, am afirmat in repetate randuri, Legea salarizarii unitare urmareste cateva domenii de interes strategic, cu referire la educatie si sanatate. Deci atat medicii, cat si profesorii, doua categorii profesionale foarte importante, de care…

- „Absolut toti medicii si toate asistentele urca direct pe grila din 2022, incepand de maine (1 martie-n.r.). Un medic primar, de exemplu, de la 4.000 de lei ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza. In sistemul de sanatate salariile…

- Intarzieri la plata ajutoarelor sociale in județul Dambovița, motiv de revolta in mediul online. Astazi, o poștarița a rabufnit, in Post-ul Consilier local PSD, factor poștal, reacție virulenta pe facebook: „Ajutoarele sociale, pentru puturoși, nu sunt!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Profesorii vor avea salariile majorate cu 20% incepand de la 1 martie. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, este cea care le-a reamintit profesorilor despre "a doua majorare salariala a anului". Aceasta majorare este prevazuta in Legea salarizarii bugetarilor. Legea salarizarii, in noua sa varianta,…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, cu 157 de voturi "impotriva", 96 de voturi "pentru" si 16 abtineri, motiunea simpla intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", initiata de PNL. Motiunea impotriva ministrului Muncii a fost dezbatuta luni in plenul…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe este unul dintre cei 21 de parteneri din 8 țari care implementeaza impreuna proiectul RARE – Schimbarea discursului, schimbarea practicilor: romii ca resursa umana. Proiectul are ca scop facilitarea ocuparii persoanelor de etnie roma, respectiv sa combate discriminarea…

- Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru multi inca o idee abstracta, iar pentru altii o solutie rapida de a castiga bani. Insa, pentru cei ce au vazut dincolo de o simpla aplicatie pe telefon, este deja de cativa ani un subiect de interes, un concept aflat intr-o continua expansiune.…

- Limbajul uman va fi istorie in anul 2050, moment in care vom comunica cu ajutorul gandurilor și a unei conștiințe colective generate la nivel de calculatoare, a declarat cercetatorul Marko Karjnovic la Muzeul Viitorului, in cadrul World Government Summit din Dubai, scrie libertatea.ro.

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Astfel, angajatii din educatie, aflati in…

- Piața muncii buzoiana inregistreaza, la inceputul acestui an, trei premiere. Dupa ce, ani de-a randul, județul Buzau s-a aflat la cote ridicate in ceea ce privește rata șomajului in perioada de iarna, 2018 debuteaza cu o surpriza placuta. Pentru prima oara in luna de iarna, Agenția Județeana pentru…

- ADLO marșeaza puternic pe formarea profesionala, intr-o țara unde forța de munca de calitate se gasește tot mai greu. In parteneriat cu colegiile tehnice „Traian Vuia” și „Constantin Brancuși”, dar și cu Primaria din Biharkersztes, societatea ce gestioneaza parcurile industriale din Oradea…

- Platforma Romania 100 sustine ca zeci de mii de oameni din sectorul public si cel privat "vor fi afectati negativ de experimentul PSD - ALDE cu salarizarea publica" si cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru "degringolada" creata. "PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au…

- "Fata de raportul precedent, traiectoria inflatiei a fost revizuita ascendent. Incertitudinile si riscurile provin in principal din conduita politicii fiscale si de venituri, dar si din conditiile de pe piata muncii. ​Dinamica anuala a importurilor a continut sa se plaseze peste cea a e exporturilor",…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Scaderile de salarii ale demnitarilor anuntate de ministrul Muncii nu sunt nici pe departe atât de mari. Fața de decembrie 2017, demnitarii, între care și președintele Iohannis sau chiar ministrul Olguța Vasilescu, vor primi cu 1.000 de lei mai mult.

- Diferenta de cultura, experientele din perioada comunista, nivelul de trai si obiceiurile zilnice sunt doar cateva dintre lucrurile care influenteaza nivelul de fericire al romanilor. Psihologul Ionut Ghiugan ne explica ce ar trebui sa schimbam pentru a fi mai fericiti in fiecare zi.

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- In China sunt folosite sisteme de recunoastere faciala pentru a identifica pietonii care traverseaza strada prin locuri nepermise In mai puțin de o luna, Anul Nou Chinezesc va genera cea mai mare migrație umana de pe Terra. In timp ce mulți planuiesc sa calatoreasca in orașele lor de origine pentru…

- Piata criptomonedelor este volatila si vulnerabila, iar aceste slabiciuni vin cel mai mult din lipsa de educatie a celor care devin investitori din entuziasm, fara a se documenta inainte, si ajung sa fie ghidati de frica in cazul unui picaj. Fluctuatiile de pret din cauza dezechilibrului…

- O campanie de strangere de semnaturi pentru renuntarea la Declaratia 600 a fost lansata pe site-ul petitieonline.ro. Numarul romanilor care trebuie sa depuna declaratia pana cel mai tarziu pe 31 ianuarie ajunge la 210.000, potrivit estimarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Acestora…

- Celebrul formular 600 poate fi depus la Finanțe, din aceasta saptamana, și prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual. Pana acum, acest formular putea fi depus la ghișeele Fiscului, prin poșta, cu confirmare de primire, sau on-line utilizand un certificat digital calificat.…

- Oficiul antifrauda europeana a inceput o ancheta in vestul tarii, unde exista banuiala ca mai multe femei au declarat fals ca ar fi fost abuzate de soti, doar ca sa incaseze bani europeni. Faptele s-ar fi petrecut in urma cu un an, in Santana, Arad, iar banii s-au acordat printr-un proiect POSDRU “Start…

- Persoanele fara venituri pot beneficia de asistenta medicala gratuita sau de pensie doar daca isi platesc din proprie initiativa contributiile la sistemele public ede sanatate si pensii.

- Ministerul italian de Interne a anuntat luni ca a incheiat cu Federatia italiana de fotbal un protocol de acord pentru "a promova cultura respectului" pentru tinerii migranti, informeaza AFP. Acest protocol vizeaza "favorizarea, prin intermediul practicarii fotbalului, a incluziunii sociale…

- Revoluția fiscala intrata in vigoare la 1 ianuarie 2018 a generat obligații de declarare și plata a contribuțiilor sociale pentru un numar foarte mare de persoane fizice. Astfel, aceasta categorie de contribuabili care au obtinut venituri in 2017 (sau vor obtine in 2018), altele decat cele salariale…

- In ultimii 20 de ani, ca efect al Legii 112/1995, 5667 de locuințe din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca au fost vandute catre chiriașii acestora, la o valoarea totala de 18.149.610,75 lei, respectiv un preț mediu de 3202 lei/apartament, fara a ajusta inflația și creșterea pieței, conform datelor…

- In topul meseriilor de perspectiva, alaturi de cei din IT, raman si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii, informeaza stirileprotv.ro. Domeniul IT va domina piata muncii mult timp. Numai la Cluj sunt peste 14 mii de specialisti. Concurenta este mare, la fel si avantajele. Titus Mic,…

- Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidatii cu experienta în domeniul IT, în vânzari si retail, în domeniul economic si în cel al transporturilor, potrivit unei analize

- Сusatoresele, sudorii si asistentii medicali vor fi cei mai cautati specialisti pe piata muncii, in 2018. De asemenea, ne confruntam cu o criza acuta de politisti si muncitori calificati in diverse domenii.

- Secretarul general de stat al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Boris Gilca, a declarat ca institutia pe care o reprezinta a initiat o ancheta pe cazul tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilulului. Potrivit oficialului, rezultatele preliminare…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Decizia Guvernului Tudose de a da ajutoare de stat companiilor din IT și cercetare-dezvoltare pentru a nu scadea salariile angajaților ca urmare a transferului de contribuții sociale arata prostia extraordinara a acestei guvernari, susține Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL.„Desi au…

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- La un an de la preluarea mandatului de parlamentar al județului Botoșani, deputatul social-democrat Mihaela Hunca a inițiat alaturi de colegii sai 44 de propuneri legislative, a susținut 30 de declarații politice, a adresat ministerelor și autoritaților centrale 52 de intrebari și interpelari și a avut…

- Ofertele nu vor lipsi de pe piata muncii nici in 2018, domeniile in care se vor face cele mai multe angajari fiind domeniul tehnic, financiar bancar, industria automobilelor si cel energetic, apreciaza specialistii in recrutare, care ii vor invita la interviuri pe candidatii cu CV-uri personalizate…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania, transmis, marti, Agerpres. Potrivit…

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- La Craiova, ajutoarele sociale s-au ridicat si anul acesta cu Mercedes, Audi, Range Rover sau taxi-ul. Putini au fost oamenii care, incarcați cu sacoșe, au plecat pe jos sau cu autobuzul catre case. Iar multi dintre ei au fost si nemultumiti. Spun ca ajutoarele sunt putine si de proasta calitate, dar…

- Compania petroliera OMV Petrom, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, se afla in discutii cu sindicatul reprezentativ cu privire la compensarea veniturilor dupa transferul contributiilor, conducerea companiei propunand acordarea unor indemnizatii lunare, astfel incat salariile nete ale…

- O reglementare propusa de Agenția Naționala pentru Administrare Fiscala (ANAF), aflata deocamdata in dezbatere, va adapta la modificarile legislative modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor 220, 223 și 260, utilizate pentru declararea venitului estimat sau pentru stabilirea…

- Participarea la evenimentele dedicate accelerarii si validarii ideilor de startup-uri este esentiala pentru antreprenorii in devenire sau deja prezenti in piata. Validarea ipotezelor, modelarea unui plan de business, si pregatirea unui pitch sunt ingrediente cheie in crearea unui start-up suplu si pregatit…