Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite într-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii în orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvânt…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Printre victimele atacului de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul se afla si cetateni americani, a declarat, marti, un reprezentant al Departamentului de Stat, citat de AFP. "Putem confirma ca sunt si americani printre persoanele ucise si ranite", a declarat oficialul, fara a prezenta un…

- Printre victimele atacului unui comando de rebeli talibani asupra Hotelului Intercontinental din Kabul in weekend figureaza si cetateni americani, a indicat marti un responsabil al Departamentului de Stat, citat de AFP. ''Putem confirma ca exista cetateni americani printre cei…

- Cetateni americani figureaza printre victimele atentatului care a Hotelul Intercontinental din Kabul, anunta un oficial din cadrul Departamentului de Stat, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Paisprezece straini si patru civili afgani au fost ucisi in atacul intreprins in noaptea de sambata spre duminica de catre talibani asupra Hotelului Intercontinental din Kabul, a anuntat Ministerul afgan de Interne, citat de agentia DPA. Printre strainii ucisi figureaza un kargaz, un grec,…

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Cel putin patru atacatori se aflau sâmbata seara în incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate în cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime…

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP, potrivit Agerpres. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa…

- Cel putin patru atacatori se aflau sambata seara in incinta Hotelului Intercontinental din Kabul si trageau asupra persoanelor aflate in cladire, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de informatii afgane pentru AFP. Sursa citata nu a mentionat daca exista victime insa a precizat ca…

- Departamentul de Stat al SUA a informat oficial ca a taiat ajutoarele acordate Pakistanului. Acestea vor putea fi acordate in continuare numai daca Islamabadul va lua masurile necesare pentru anihilarea talibanilor afgani si a retelei Haqqani. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- "Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti", a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului de Nangarhar, care anuntase anterior sase morti. Directorul pentru sanatate din aceasta provincie unde a avut loc atacul a confirmat bilantul victimelor, subliniind…

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Cel puțin 11 polițiști au fost uciși când militanții talibani au atacat doua avanposturi din provincia Helmand, aflata în sudul Afganistanului, a declarat duminica un oficial local. Atacul a avut loc la periferia orașului Lashkargah, capitala provinciei Helmand, sâmbata…

- „Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit, si daruirea sa pentru poporul roman vor dainui permanent”, a declarat purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA,…

- Statele Unite au salutat eliberarea Irakului de sub "ocupatia odioasa" a Statului Islamic, dupa ce premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat sambata victoria asupra jihadistilor dupa trei ani de lupte, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Anuntul Bagdadului indica faptul ca ramasitele autoproclamatului…

- Statele Unite au salutat eliberarea Irakului de sub "ocupația odioasa" a Statului Islamic, dupa ce premierul irakian Haider al-Abadi a anunțat sambata victoria asupra jihadiștilor dupa trei ani de lupte, relateaza AFP. "Anunțul Bagdadului indica faptul ca ramașițele…

- Coreea de Nord il numește pe Trump ”senil”, dupa ce președintele american a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, și a criticat decizia acestuia, scrie Times of India, citand presa nord-coreeana. Phenianul s-a alaturat majoritații statelor lumii care au condamnat decizia lui Donald Trump…

- Intrebat intr-o conferinta de presa la Arad care este opinia sa in urma reactiilor SUA privind modificarile ce ar urma sa fie aduse legilor Justitiei, Tariceanu a declarat, joi, ca “sunt foarte multi care se pricep la fotbal, la politica, la justitie, si emit pareri”. “Eu prefer sa discut…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- ”Modificarile la Legile Justitiei vor fi facute in continuare, fara a afecta statul de drept”, suna raspunsul PSD la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a indemnat luni Parlamentul Romaniei ”sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si slabesc lupta impotriva coruptiei”. Atacul…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei. "Am petrecut…

- ”Am petrecut cateva zile la Washington pentru activitati profesionale si am avut placerea sa fiu de Ziua Nationala alaturi de membri ai comunitatii romanesti din SUA, la receptia organizata de Ambasada Romaniei. Am profitat de aceasta deplasare pentru a ma intalni si cu sustinatorii Platformei Romania…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a fost recent la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa „semnalul de alarma” pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei.…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Statele Unite i-au retras viza lui Liviu Dragnea, iar mesajul Departamentului de Stat il viza direct pe seful PSD. Nu ar fi pentru prima data cand un lider PSD ramane fara viza, lui Adrian Nastase fiindu-i retrasa dupa o condamnare de fond intr-unul dintre dosare.

- Uniunea Salvati Romania sustine ca PSD si ALDE urmeaza sa calce "linia rosie a increderii" care inca mai leaga Romania de SUA si partenerii euro-atlantici, in contextul in care purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a indemnat Parlamentul de la Bucuresti sa respinga propunerile…

- ”Lupta lor pentru coruptie si impotriva justitiei se vede la Departamentul de Stat al SUA exact asa cum este cu adevarat: o actiune in forta care submineaza lupta impotriva coruptiei si ameninta progresul pe care Romania l-a facut pentru a avea institutii puternice si justitie. Problemele penale…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, marți, dupa mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA. „Se exprima cum și cat i se permite”, a spus Toader. „Departamentul de Stat al SUA se exprima cum și cat i se permite. Am citit și comunicatul și gasesc doua direcții de exprimare. Prima…

- Departamentul de Stat al SUA se exprima cat si cum i se permite, este reactia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la criticile Departamentului de stat al SUA, care a cerut respingerea propunerilor legislative ce afecteaza statul de drept si lupta anticoruptie. “Departamentul de stat se exprima cum…

- „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislatie ce ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi independenta sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declaratie de presa intitulata „Romania – propuneri ce afecteaza independenta sistemului…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept. “Statele Unite…

- Statele Unite exprima „preocupare” in legatura cu modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, avertizand ca masurile risca sa afecteze actiunile de combatere a coruptiei si independenta justitiei din Romania. Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului Romaniei…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…

- "Statele Unite remarca cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei discuta o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea slabi independenta sistemului judiciar din Romania", se arata intr-o declaratie de presa intitulata "Romania - propuneri care afecteaza independenta sistemului judiciar",…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept. "Statele Unite…

- "Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislatie ce ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi independenta sistemului judiciar in Romania", se arata intr-o declaratie de presa intitulata "Romania - propuneri ce afecteaza independenta sistemului…

- Departamentul de Stat al SUA îsi exprima îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul…

- Dialogul Statelor Unite cu responsabilii palestinieni nu a fost inghetat in ciuda inchiderii anuntate a reprezentantei palestiniene la Washington, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Heather Nauert a calificat ca "foarte…

- "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale luate de guvernul spaniol care vizeaza menținerea unei Spanii puternice și unite", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert."Statele Unite sunt legate…

- Statele Unite considera Catalonia "parte integranta a Spaniei", anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit unui comunicat citat de cotidianul La Vanguardia. "Catalonia este parte integranta a Spaniei; Statele Unite sustin aplicarea de masuri constitutionale de catre Guvernul…

- "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale luate de guvernul spaniol care vizeaza menținerea unei Spanii puternice și unite", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Statele Unite sunt legate printr-o…

- Statele Unite ale Americii au afirmat vineri ca sprijina "unitatea" Spaniei, dupa ce parlamentul Cataloniei a declarat unilateral independența regiunii de Spania, informeaza AFP. "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale…