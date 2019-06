Stiri pe aceeasi tema

- Fara un laptop din Liban, obținut în acest an de Nissan și de autoritațile japoneze, este foarte posibil sa nu fi existat cea mai grava investigație care-l privește pe Carlos Ghosn, scrie Financial Times. Fostul șef al Renault Nissan, caruia i s-au adus multiple acuzații, are parinți libanezi…

- Miniștrii de Externe ai Rusiei și Japoniei vor participa la o noua runda de negocieri in Moscova, in data de 10 mai, menite sa rezolve disputa teritoriala dintre cele doua țari, a transmis miercuri Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru o vizita…

- Liderii Renault, Nissan si Mitsubishi s-au intalnit vineri la Paris pentru a intari alianta si a revitaliza proiectele de cooperare, afectate de problemele judiciare ale fostului sef Carlos Ghosn, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Sefii celor trei producatori auto au anuntat ca…

- ”Daca vedeți acest mesaj înseamna ca nu am reușit sa țin conferința programata pentru 11 aprilie”. Așa începe un video pe care Carlos Ghosn, fostul șef al Renault-Nissan, l-a înregistrat pentru orice eventualitate. Și într-adevar, nu a ajuns la conferința, fiindca…

- Procurorii niponi l-au arestat din nou pe fostul director general al Nissan, Carlos Ghosn, acuzandu-l ca a incercat sa se imbogateasca pe cheltuiala companiei. Arestarea, descrisa de expertii legali ca extrem de neobisnuita in Japonia pentru cineva care a fost eliberat pe cautiune, marcheaza…

- Constructorul auto francez Renault a sesizat justitia franceza dupa ce a descoperit existenta unor plati suspecte catre un partener comercial al Renault-Nissan din Oman, facute in perioada in care postul de presedinte era detinut de Carlos Ghosn, au declarat luni pentru Reuters si AFP mai multe surse…

- Constructorul auto francez Renault SA, proprietarul Dacia, intentioneaza sa relanseze discutiile in vederea unei fuziuni cu partenerul japonez Nissan Motor Co Ltd in urmatoarele 12 luni. Acesta este primul pas spre crearea unui conglomerat auto mai mare care va implica o ofertă comună pentru…