Actorul Alain Delon, spitalizat din cauza unor migrene

Actorul Alain Delon, in varsta de 83 de ani, a fost internat vineri in Spitalul american din Neuilly, o suburbie a Parisului, din cauza unor ameteli si a unor dureri de cap, aparent lipsite de gravitate, au dezvaluit surse din anturajul starului francez, citate de AFP.



Aceste simptome par sa fi fost cauzate de o aritmie cardiaca de care sufera actorul, a precizat o sursa, adaugand ca "totul merge bine" pentru starul francez, care a fost supus unor teste medicale ca masura de precautie si care ar urma sa fie externat in curand.



Considerat un veritabil monstru sacru al cinematografiei…