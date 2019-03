Activistă anti-corupției favorită la câștigarea alegerilor prezidențiale în Slovacia O militanta anti-corupție care nu are experiența anterioara în funcții publice este favorita sa câștige alegerile prezidențiale din Slovacia sâmbata, în timp ce alegatorii resping partidul de guvernamânt Smer la un an dupa ce uciderea unui jurnalist a declanșat proteste în masa, relateaza Reuters.

Uciderea lui Jan Kuciak, care a raportat cazuri de frauda ce implicau oameni de afaceri cu conexiuni politice, a declanșat cele mai mari proteste antiguvernamentale din Slovacia, de la caderea comunismul cu trei decenii mai devreme. De asemenea, a condus la demisia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

