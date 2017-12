Acţiuni "în oglindă" desfăşurate la frontieră de poliţiştii români şi bulgari Politistii romani si cei bulgari desfasoara, in zilele de 26 si 29 decembrie, activitati comune in zona frontierei, pentru salvarea de vieti omenesti si siguranta traficului rutier.



Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis, marti, AGERPRES, acest tip de activitati "in oglinda" intre politiile celor doua state s-au desfasurat in perioada sarbatorilor de iarna din ultimii 7 ani.



In zilele de 26 si 29 decembrie, pe teritoriul Bulgariei, in zona de frontiera cu Romania, pe arterele rutiere care converg spre si dinspre localitatile Vidin, Ruse, Silistra, Dobrich si Albena,

Sursa articol: agerpres.ro

