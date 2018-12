Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurele par sa aiba efecte si la cativa ani de la producerea lor. Dovada o reprezinta Insula de Sud si Insula de Nord, din Noua Zeelanda, care s-au apropiat una de cealalta la doi ani de la seismul de 7,8 grade pe scara Richter.

- Este pentru a doua oara cand un ac de cusut a fost gasit intr-o capsuna in Noua Zeelanda. Descoperirea a fost facuta weekendul trecut intr-o caserola vanduta in oraselul Geraldine de pe Insula de Sud, a precizat un purtator de cuvant al Politiei neozeelandeze. Proprietarul supermarketului din care…

- Socanta descoperire a fost facuta de un excursionst sambata seara, in timp ce cauta un loc de campat in apropierea golfului Mason, pe coasta vestica a celei mai sudice insule a Noii Zeelande, a precizat luni, intr-o declaratie, Departamentul pentru conservarea patrimoniului istoric si natural (DOC)…

- Selectionata de rugby a Noii Zeelande a invins cu scorul 37-20 (17-10) reprezentativa Australiei, sambata, pe Nissan Stadium din Yokohama, arena care va gazdui finala Cupei Mondiale 2019. Dubla campioana a lumii, care a intrat cu aceasta ocazie in posesia trofeului Bledisloe Cup, castigase…

- Implicarea Rusiei in atacuri cibernetice globale este tinta unei anchete internationale de amploare. Departamentul american de Justitie a anuntat inculparea a șapte agenti rusi participanti in actiuni impotriva unor institutii si companii din State. Olanda a expulzat, la randul ei, patru spioni vinovati…

- Psihoza capsunilor australiene in care s-au gasit ace de cusut a cuprins si Noua Zeelanda, dupa ce un lant de supermarketuri a anuntat duminica descoperirea unor astfel de ace intr-un lot de fructe provenite din Australia, relateaza AFP si EFE. Lantul Countdown a informat ca va retrage de la vanzare…