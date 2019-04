Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta sustine astazi meciul din etapa a 12 a a SuperLigii esalonul de elita din Romania , intalnind pe stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta Universitatea Cluj.In clasament, Tomitanii se afla pe locul opt ultimul , cu 9 puncte, in vreme ce U Cluj ocupa pozitia a saptea,…

- Derby-ul codaselor Superligii de rugby se disputa, astazi, de la ora 11.00, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanta, unde fata in fata se vor afla localnica ACS Tomitanii si Universitatea Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 12-a. Echipa gazda ocupa momentan ultimul loc in clasament, cu doar…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta sustine joi, 25 aprilie, meciul din etapa a 12 a a SuperLigii, esalonul de elita din Romania. Partida se joaca la Constanta, pe stadionul "Mihai Nacaldquo;, de la ora 11.00. Nou promovata in SuperLiga, formatia de pe litoral vizeaza a treia victorie de pana acum din…

- Echipa ACS Tomitanii Constanta ocupa in continuare ultimul loc in clasamentul Superligii la rugby, cu 9 puncte la activ, in ciuda victoriei obtinute, sambata, in deplasare, pe terenul lui Dinamo Bucuresti, scor 27-25, intr-o partida contand pentru runda a 11-a de campionat. Iata si rezultatele consemnate…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si CSM Stiinta Baia Mare, disputat sambata pe Stadionul Ghencea, s-a terminat la egalitate, 13-13, in etapa a 11-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. In alte partide, CS Universitatea Cluj a intrecut-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul, de 26-16, iar CS Dinamo…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a invins Timisoara Saracens cu scorul de 20-16 (8-6), intr-un meci disputat sambata pe Arena Zimbrilor in cadrul etapei a 9-a a SuperLigii CEC Bank. Intr-un alt meci de sambata, CSM Bucuresti a intrecut CS Universitatea Cluj cu scorul de 39-8 (33-0), pe stadionul…

- Echipa de rugby ACS Tomitanii Constanta joaca, sambata, 6 aprilie, de la ora 13, pe terenul celor de la CSA Steaua Bucuresti, intr-o partida din etapa a IX-a a Superligii. Runda precedenta, constantenii antrenati de Cosmin Ratiu si Catalin Nicolae s-au inclinat, acasa, in fata Stiintei Baia Mare, scor…

- Echipa de rugby Timisoara Saracens a invins in deplasare SCM Gloria Buzau cu scorul de 19-18 (19-3), intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 8-a a SuperLigii CEC Bank. In clasamentul provizoriu, Timisoara Saracens a urcat pe primul loc cu 33 puncte, urmata de CSM Bucuresti si…