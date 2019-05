Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…

- Membrii Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii au sprijinit în mod unanim legislația de susținere a statului Taiwan, care se confrunta cu presiuni militare și diplomatice din partea Chinei, scrie Reuters. Masurile au trecut marți, în contextul discuțiilor tensionate…

- Este vorba despre un ”nou atac al Rusiei la adresa suveranitatii Ucrainei”, condamna, intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini.Pe de alta parte, Germania si Franta, comediatoare in procesul de pace in Ucraina, ”condamna”, la randul lor, decizia…

- Administrația de la Washington ia în considerare impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului, cel mai probabil în luna mai, care vor fi aplicate zonelor din economie neafectate pâna acum, a transmis un oficial al Administrației Trump, scrie Mediafax, citând…

- Ministerul de Externe chinez a acuzat vineri Statele Unite ale Americii ca exagereaza in mod intentionat amenintarea pe care o reprezinta China si alte tari pentru a justifica propriile cheltuieli militare, mentionand ca este vorba de o abordare obtuza si periculoasa, relateaza Reuters potrivit https://www1.agerpres.ro…

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort pentru a salva acordul nuclear cu Iranul în urma deciziei unilaterale ale Statelor Unite de a se retrage, a declarat duminica ministrul iranian de Externe Javad Zarif, relateaza site-ul postului France 24 citat de Mediafax.Mohammad Javad Zarif…

- Venezuela trebuie sa iși rezolve problemele internet prin discuții pașnice, iar China susține efortul comunitații internaționale in acest sens, a declarat Ministerul chinez de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters.Majoritatea statelor UE, inclusiv Marea Britanie, Germania, Franța și…

- Inițiativa germano-rusa privind crearea unei conducte noi care se numește Nord Stream 2 și care sporește independența Europei de gazul rusesc primește o lovitura. Urma ca Uniunea Europeana sa ia o decizie privind modului in care se raporta la acest proiect. Dancila - Merkel, discuție …