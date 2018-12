Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a transmis un mesaj cu prilejul Centenarului Marii Uniri:"Dragi romani,Marea Unire este un simbol pentru ceea ce se poate realiza prin eforturile noastre comune. Ea apartine tuturor cetatenilor romani si ne aminteste sa credem in puterea noastra, in justetea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, asteapta din partea Romaniei un raspuns la 18 intrebari care se refera la prevederi concrete din legile Justitiei, pentru "a explica sau a avea in vedere o eventuala modificare".…

- Ministerul Afacerilor Externe a oferit, la solicitarea „Adevarul”, explicatii pentru numirea fiului vitreg al lui Teodor Melescanu pe un post pentru care fusese deja selectat fostul ambasador al Romaniei in Portugalia si Maroc.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni, in urma intalnirii cu omologul olandez Stef Blok, ca in planul cooperarii economice relatia dintre cele doua tari are in continuare foarte multe oportunitati neexplorate. El a evidentiat totodata ca Olanda este un mare investitor in Romania,…

- Fostul ambasador al Romaniei in Maroc și Portugalia, Vasile Popovici, a fost prezent, luni la Parchetul general pentru a da declarații in dosarul deschis dupa ce a facut plangere pe numele ministrului de Externe, Teodor Melescanu. Popovici spune ca „Este un caz foarte simplu. Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu ar putea fi schimbat din funcție. Este informația data pe surse de sociologul Marius Pieleanu la Antena 3. Acesta a dezvaluit și numele inlocuitorului lui Meleșcanu la Ministerul de Externe, o reala...

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe adjunctul Secretarului Ministerului Afacerilor Externe si Comert din Noua Zeelanda, Jeff Langley, responsabil cu problematica Australia, Europa, Orientul Mijlociu si Africa, aflat la Bucuresti pentru o runda de consultari bilaterale…

- Liniștea in Coaliție pare sa fie serios avariata de ultimele mișcari ale social-democraților la adresa partenerilor din ALDE. Dupa ce la rectificarea bugetara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) s-a taiat o bucata mare, azi a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției sa fie serios atacat…