Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav, soldat cu moartea unui barbat, a avut loc duminica dimineata, in Sancraiu Almasului, tragedie produsa pe fondul oboselii la volan. La ora 06:40, pe Drumul National 1F, in localitatea Sancraiu Almașului, un sofer de 54 de ani din Cehu Silvaniei, in timp ce conducea o autoutilitara,…

- Un barbat de 62 de ani a fost accidentat mortal de o masina, in aceasta dupa-amiaza, pe raza localitatii Sarmasag, in județul Salaj. Victima a traversat un drumului public prin loc nepermis si fara sa se asigure. "Miercuri, la ora 12,09, pe Drumul Judetean 110B, in localitatea Sarmasag, un tanar de…

- Femeia, in varsta de 61 de ani din Zalau, a fost grav accidentata, joi, de o masina, in timp ce traversa neregulamentar strada. Victima a fost transportata la spital, insa, in ciuda eforturilor depuse de medici, ea a murit. "Din primele cercetari efectuate de politisti, s-a stabilit ca un barbat de…

- "Din primele cercetari efectuate de politisti, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Sfanta Vineri, din Zalau, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de intoarcere, prin manevrare inainte si inapoi, si a accidentat…

- O adolescenta de 16 ani din comuna Calui, județul Olt, este suspectata de pruncucidere dupa ce copilul abia nascut de aceasta acasa a fost gasit mort de autoritați. Polițiștii au fost anunțați de cadrele medicale ca tanara a nascut la domiciliul sau, alarma fiind data chiar de catre soțul fetei. La…

- Politistii sibieni cauta un sofer care a fugit dupa ce a intrat cu masina in zidul unui imobil din localitatea sibiana Rusciori, noaptea trecuta, pe Drumul Judetean 143B (DJ143B). In urma impactului, o femeie aflata in cladirea respectiva a fost ranita, dupa ce zidul respectiv a cazut peste ea. Victima…

- Un barbat, in varsta de 40 ani, pe numele caruia autoritatile din Italia au emis patru mandate europene de arestare a fost prins la Piatra-Neamt si incarcerat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul sef adjunct Robert…