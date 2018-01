Achiziţionarea a 27 de aeronave şi inaugurarea unor rute spre America sau Asia, printre măsurile de redresare a TAROM Reinnoirea de urgenta a flotei TAROM prin achizitionarea in leasing a unui numar de 27 de aeronave moderne si deschiderea de noi rute zonale sau unele de lung curier inspre America sau Asia se afla printre masurile menite a repune compania in elita "ambasadorilor Romaniei", potrivit noului Program de guvernare 2018 - 2020.



De asemenea, este prevazuta realizarea de urgenta a unei evaluari riguroase a personalului companiei, dar si atragerea unui numar cat mai mare de pasageri, repozitionand TAROM ca lider zonal.



- Compania TAROM trebuie "subtiata" si eficientizata in privinta cheltuielilor, consideraministrul Transporturilor, Felix Stroe, care anunta si ca pentru anul viitor va fi prevazuta in proiectul de buget ce va fi supus aprobarii Parlamentului achizitia in regim de urgenta a zece aeronave.…

- Compania TAROM trebuie "subțiata" și eficientizata in privința cheltuielilor, iar pentru anul viitor va fi prevazuta in proiectul de buget ce va fi supus aprobarii Parlamentului achiziția in regim de urgența a zece aeronave, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. …

- 'Tarom este un caz foarte simplu de explicat si semnificativ pentru tot ce se intampla in 2017 in Romania! Si, din pacate, tot ce va descriu mai jos ca se intampla la Tarom se intampla in toate companiile si domeniile din tara noastra. Ca si intreaga tara, Tarom a incaput pe mana 'Cartelului de la Teldrum'-…

