Accident rutier cu mascați, în Neamț. Motivul absolut uluitor pentru care oamenii s-au luat la bătaie Un accident rutier s-a lasat cu intervenția mascaților in Neamț, dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie și s-au injunghiat. Conducatorul unei caruțe a virat la stanga fara sa se asigure iar atelajul a fost lovit in plin de un autoturism. O fetița de patru ani aflata in caruța a fost ranita și transportata la spital. Accidentul a degenerat intr-un scandal cu cuțitele, dintr-un motiv uluitor. Barbații care circulau cu caruța, din Harghita, nu s-au ințeles sa curme viața calului, care se zbatea in agonie pe șosea, și s-au luat la bataie. In urma scandalului alte trei persoane au ajuns la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

