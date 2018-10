Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul SMURD a fost solicitat, luni pentru a duce un barbat in varsta de 78 de ani, la București, acesta suferind arsuri pe 60 la suta din corp, in timp ce incerca sa stinga un incendiu de vegetatie uscata in localitatea Aninoasa, județul Gorj. Barbatul in varsta de 78 de ani, din satul Sterpoaia,…

- Un politist in varsta de 40 de ani din Gorj a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Polițistul a fost dus cu ambulanța la București.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA, a EXPLODAT: atacuri INCENDIARE la adresa…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina, in aceasta dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit de pe strada Stefan cel Mare, din municipiul Targu Jiu, aflata chiar langa sediul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate. ...

- 10.35 „Un barbat de aproximativ 35 – 40 ani, din Brasov, care a condus un microbuz pe DJ 104 J, dinspre Fagaras spre localitatea Sona, la km 5 + 500 m, intr o curba la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu un autoturism…

- O persoana a suferit arsuri grave pe 30% la suta din suprafața corpului, in urma unei explozii produse la o ambarcațiune care plimba turiști, in stațiunea Costinești. La momentul producerii incidentului, la bord nu se aflau turiști.

- Un accident cumplit a avut loc marți dimineața, in București, unde un autoturism a intrat intr-un autobuz care circula in Piața Victoriei, iar in urma impactului puternic, trei persoane au fost ranite.

- Un elicopterul a preluat de la Cogealac 56EMU un copil de 12 ani din Sinoie, adus de familie la C.P. Cogealac . Minorul prezenta arsura termica prin explozie tub spray pe aproximativ 20 din suprafata corpului, membru superior si partial membru inferior. Elicopterul l a transportat la Spital Grigore…

- Un pacient in varsta de 60 de ani, cu arsuri grave este transportat luni seara, catre Centrul de Arsi din Belgia, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane Articolul Un barbat cu arsuri grave este transportat la un spital din Belgia cu o aeronava C-27J Spartan apare prima data in Lumea Presei…