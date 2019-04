Stiri pe aceeasi tema

- Școala romaneasca nu ii invața pe tineri nimic despre cum sa-și foloseasca banii, corupție ori societatea in care traim. Modelul de invațamant te invața mai degraba cum sa traiești in trecut decat in viitor, este opinia lui Selly, unul din cei mai urmariți vloggeri adolescenți de la noi. La fel, ministrul…

- Parinții elevilor care au obținut rezultate slabe la simularea Evaluarii Naționale ar putea fi chemați la școala pentru o discuție cu profesorii. Impreuna, trebuie sa gaseasca o soluție pentru imbunatațirea situației școlare a elevilor cu probleme la invațatura, a spus ministrul educației, Ecaterina…

- Principalele probleme din sistemul de educație au fost dezbatute la finalul saptamanii trecute la sediul Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) chiar cu ministrul Educației, Ecaterina Andronescu și cu alți reprezentanți ai MEN. Temele de discuție au fost referitoare la modul de operare…

- In ultimele zile, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a facut mai multe anunturi referitoare la anul scolar care va incepe in septembrie. Tot ministrul Educatiei a anuntat si o serie de modificari legate de simularile pentru evaluarile nationale la incheierea ciclului gimnazial, dar si pentru…

- Elevii de gimnaziu ar putea petrece mai putine ore la scoala, incepand din toamna, dupa ce ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a spus ca programa actuala este prea incarcata pentru pe cei mici, iar copiii ajung sa nu-i mai faca fata.

- "Scoala profesionala in Romania e de doua tipuri: scoala profesionala clasica si scoala profesionala duala. Mi-am propus ca toata scoala profesionala sa fie de tip dual. Care e diferenta dintre cele doua tipuri? In scoala profesionala duala intervine angajatorul, intervine si cu sustinere, intervine…

- Cu toate ca in mai multe județe din țara au fost suspendate cursurile in școli din cauza epidemiei de gripa, Brașovul nu se confrunta docamdata cu aceasta problema. Potrivit prof. Ariana Bucur, inspector scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, la Brasov nu este suspendata activitatea…

- Scolile nu vor fi inchise saptamana viitoare, a declarat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. „Se duc la scoala, pentru ca saptamana care incepe maine este ultima saptamana din semestru. Ca urmare, se incheie situatiile scolare si noi nu putem bulversa incheierea semestrului. Ii invit pe toti…