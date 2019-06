Isabel Sarli era cunoscuta sub numele de "Coca", dar presa argentinana a supranumit-o Zeita Sexului, ca urmare a aparitiei sale in filme cu continut sexual. Nascuta pe 9 iulie 1929, ea si-a inceput cariera ca model, iar in 1955 a devenit Miss Argentina si in acelasi an a ajuns pana in semifinalele concursului Miss Univers.

Regizorul Armando Bo a reusit s-o convinga sa-si arate nurii in numeroase filme cu caracter sexual din anii '60-'70, ea devenind actrita favorita a regizorului dar si un sex-simbol national in Argentina. A aparut in ces putin 12 astfel de pelicule, dupa cum scrie presa…