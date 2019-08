5GANG vine cu o piesa noua, „VIP”, care are un vibe pozitiv și promite sa devina o emblema a verii. Liderul trupei, Selly (Andrei Șelaru), a regizat, produs și editat videoclipul: „Din iunie am inceput sa lucram la melodie. Versurile sunt scrise de mine și de Exploit. E o piesa de stare, de vibe, despre succes și cum te simți cand reușești in ceea ce faci.” Piesa „VIP” a ajuns la peste 1 milion de vizualizari in doar 24 de ore și este in trending pe locul 1, iar teaser-ul se afla pe locul 2 in trending. De producția piesei melodiei s-a ocupat Quick – „legendarul” producator, care s-a implicat…