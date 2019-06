12 iunie - Ministru, demisie din funcție Este vorba despre Gheorghe Pogea, care a demisionat din functia de ministru de stat pentru coordonarea activitatilor economice la data de 12 iunie 2006. Iata sumarul evenimentelor interne prezentat de Mediafax: Iata sumarul evenimentelor interne prezentat de Mediafax: 1839 - A avut loc primul meci de baseball din America. 1934 - La Londra au fost inaugurate trecerile de pietoni. 1993 - A avut loc congresul de constituire a CNSLR - Fratia, centrala sindicala ce reuneste membrii Confederatiilor Fratia, CNSLR, Univers si ai federatiilor Petrol si Radiocomunicatii. 1993 - A fost elaborata "Carta Alba" a sistemului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Petiția vine dupa ce zeci de mii de români din diaspora nu au putut vota la alegerile europarlamentare și la referendumul pe Justiție. „Zecilor de mii de români din strainatate li s-a încalcat, ieri (n.red. duminica, 26 mai), un drept garantat de Constituție:…

- Profesorii din Polonia au intrat in a treia saptamana de greva, iar aproximativ 2.000 de cadre didactice au protestat in fața ministerului invațamantului din Varșovia. Profesorii cer majorarea cu 30% a salariilor, in condițiile in care un profesor cu definitivat caștiga aproximativ 816 euro lunar. Demonstrații…

- Judecatorii CCR au amanat soluționarea conflictului juridic de natura constituționala dintre Inalta Curte de Casație și Justiție și Parlament pe completurile de 3 pentru data de 19 aprilie. In comunicatul de presa, judecatorii Curții Constituționale arata ca ICCJ refuza explicit sa puna in aplicare…

- Victor Negrescu, consilier onorific al premierului, i-a cerut vineri președintelui Klaus Iohannis sa se consulte cu Parlamentul și Guvernul privind mandatul pentru urmatoarea reuniune a Consiliului European, in contextul propunerii lui Donald Tusk de amanare cu un an a ieșirii Marii Britanii din…

- La o intrunire in plen a camerelor superioara și inferioara a Parlamentului Kazahstanului, parlamentarii au aprobat amendamentele la Constituție care prevad redenumirea capitalei țarii in onoarea fostului președinte Nursultan Nazarbaev. Deputații au susținut in unanimitate schimbarea numelui capitalei…

- Guvernul nu a reusit sa gaseasca o formula matematica pentru a introduce o noua taxa auto care sa nu mai poata fi atacata in justitie, cum s-a intamplat de fiecare data in ultimii ani, cu decizii in defavoarea autoritatilor, astfel ca parcul auto national va fi stimulat spre innoire prin intermediul…