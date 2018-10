Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-un și președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in incheie, joi, un summit de trei zile in care au discutat despre apropierea dintre cel doua țari gemene, dar și despre denuclearizare. In ultima zi a intalnirii care are loc in Coreea de Nord, cei doi urmeaza sa efectueze…

- Gigantul american a lansat trei noi dispozitive iPhone XS, iPhone XS Max si iPhone XR, toate fara butonul Home, ceea ce permite mai mult spatiu pentru ecran. iPhone XS Max, care se comercializeaza de la 1.099 dolari - cel mai scump smartphone lansat vreodata de compania americana - are un ecran…

- Numarul total al leoparzilor de Amur care traiesc in prezent in salbaticie, in China si Rusia, este de doar 84 de exemplare, estimeaza oamenii de stiinta din cadrul unei echipe internationale, citati de UPI. Acesti leoparzi traiesc in regiunea Primorie din sudul Rusiei si in provincia Jilin din China,…