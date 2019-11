Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca preluarea sefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid". Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale si astfel incalca statutul partidului.

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, prezidat de Dumitru Coarna, a dat lovitura in justiție. La 11 noiembrie 2019, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) i-a dat dreptate SNPPC-ului intr-o speța privind calculul sporurilor aplicabile in procesele pentru salarizarea…

- O femeie de 27 de ani susține ca a fost luata de un barbat de pe o strada din Barlad, dusa la 10 kilometri de oraș, in padurea de langa localitatea Perieni, unde a fost violata și apoi abandonata. Polițiștii din Vaslui au un suspect in acest caz, care a fost dus la audieri, potrivit Mediafax.Dupa…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins, miercuri, contestațiile USR-PLUS la deciziile Birourilor Electorale Județene din Maramureș și Vaslui, care au constatat ca mașinile cu insemnele electorale ale lui Dan Barna nu sunt legale in campania electorala pentru prezidențiale.Citește și: SURSE…

- DE NECREZUT…Prostituatele de la periferia Barladului, saltate zilele trecute de Politia Locala, sunt vazute aproape in fiecare zi de catre toti cei care tranziteaza orasul! Culmea este ca printre cei care zi de zi fac naveta prin aceleasi zone (spre Vaslui, spre Tecuci sau prin zona Liceului Eminescu)…

- RAZII … Municipiile Barlad si Husi, precum si orasul Murgeni au fost pe 5 si 6 octombrie in atentia IPJ Vaslui, fiind organizate razii de amploare pentru o paleta larga de infractiuni. La Barlad politistii au constatat doua infractiuni, una privind conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau…

- DRAMATIC… S-a intamplat la Murgeni ceea ce se temea toata lumea. Singura ferma de porci din judet, cu o capacitate de 4.000 de capete, a fost invadata de virusul pestei porcine africane. Proprietarul fermei, Iorgu Ticau, luase toate masurile posibile si imposibile, pentru a preveni aceasta nenorocire,…

- In urma cu cateva zile, cazul lui Florinel, un copil sarman din Murgeni, județul Vaslui, a starnit un val de revolta. Micuțul s-a stins din viața, dupa ce a așteptat mai bine de jumatate de ora pe carosabil, fara ca nimeni sa intervina. Fusese lovit de o autoutilitara in timp ce traversa strada și in loc…