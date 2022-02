Zone din apropierea căii ferate, adevărate gropi de gunoi Craiova geme de gunoaie in mai multe zone, iar calea ferata este unul dintre locurile unde se arunca o cantitate foarte mare de gunoi. Unele zone au devenit adevarate gropi de gunoi. Gazeta de Sud a mers ieri in doua locuri aflate in proximitatea caii ferate, care sunt pline de gunoaie, iar situatia este groaznica. Prima zona este cea de sub podul de pe Calea Bucuresti, care traverseaza calea ferata, in vecinatatea strazii Paunitei. Locul arata ingrozitor. Este intesat de pungi de plastic, peturi, resturi, incaltari vechi, haine, chiar si un vas de toaleta. In acea zona exista si cateva gradini… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

