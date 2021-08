Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, transmite ca nu isi va da acordul pentru demolarea vilei din Soseaua Kiseleff nr. 21, fosta resedinta a ambasadorului SUA, apartinand unei zone protejate, unde proprietarii intentioneaza sa realizeze un ansamblu de locuinte colective. "Zona protejata din Soseaua Kiseleff intra in vizorul dezvoltatorilor imobiliari. Imobilul situat in Soseaua Kiseleff nr. 21 a fost pentru mai multi ani resedinta ambasadorului SUA in Romania. Acest imobil are o gradina generoasa. Actualii proprietari intentioneaza sa demoleze vila si sa construiasca pe spatiul verde al…