Romania este o țara frumoasa și ofertanta, cu destinații turistice care iți taie respirația. Fiind singura țara din Europa și printre puținele din lume unde exista munte, mare și delta, turiștii fiind mereu incantați de peisajele extraordinare, mancarea delicioasa și locațiile incarcate de istorie pe care le viziteaza, an de an. Care este locul ascuns […] Zona din Romania care imita Rio de Janeiro. A descoperit-o o vedeta: „Nu mai fiți hateri"