- Un documentar despre cazul tutelei cantaretei Britney Spears, realizat de New York Times, va fi lansat la inceputul lunii februarie, anunța news.ro. „Framing Britney Spears”, care vorbeste despre problema cu care se confrunta artista de mai mult timp, a fost realizat de New York Times. El…

- Lucian Eva, fratele procurorului Emilian Eva, condamnat pentru mita, a ramas fara titlul de doctor obținut in 2010, dupa ce comisia de specialiști a CNATDCU a propus retragerea titlului, dupa constatarea unui plagiat grosolan in lucrarea de doctorat. Grupul de Investigații Politice a publicat…

- In 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artisti ai tuturor timpurilor. Grupul a fost alcatuit din John Lennon vocal, chitara ritmica , Paul McCartney vocal, chitara bas , George Harrison chitara solo si Ringo Starr baterie . La data de 20 ianaurie…

- Nascut intr-o familie de muzicieni, cu mama profesoara de pian și dirijoare de cor iar tatal clarinetist și profesor de teoria muzicii, Zoli Toth a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timișoara in 1995 și a devenit o figura emblematica a scenei autohtone. Alaturi de activitatea sa muzicala, artistul…

- Muzicianul australian Nick Cave si trupa The Bad Seeds au inregistrat, in pandemie, cel de-al 18 album de studio, intitulat „Carnage”, anunța news.ro. Nick Cave a confirmat ca a lucrat impreuna cu vechiul sau colaborator Warren Ellis, membru al grupului The Bad Seeds, pentru „Carnage”.…

- Radu Pieloiu, artistul timișorean care și-a creat un nume aparte in scena muzicala autohtona grație diverselor proiecte in care a fost implicat, a lansat primul sau album solo care poarta numele de „Between The Lines”. „Nu e o compilație de ritmuri de tobe… e o combinație a tuturor influențelor pe care…

- „Medicine at Midnight”, al zecelea album al trupei americane Foo Fighters, va fi lansat pe 5 februarie 2021, au anuntat membrii grupului la emisiunea „Saturday Night Live”, unde au prezentat primul single de pe acest material, „Shame Shame”, potrivit news.ro.Prezenta in emisiunea NBC a fost a opta…

- „Positions” este al cincilea album inregistrat de Ariana Grande care s-a clasat pe primul loc in Billboard 200 si al treilea al cantaretei care reuseste aceasta performanta in mai putin de doi ani si jumatate, potrivit news.ro.Lansat pe 30 octombrie, „Positions” a fost vandut in 174.000 de unitati…