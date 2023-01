Stiri pe aceeasi tema

- In centrul Craiovei se fac ultimele repetiții inainte de show-ul de Revelion din aceasta seara. Pe scena de la Universitate repeta The Motans. Craiovenii vor petrece Revelion 2023 alaturi de unii dintre cei mai mari artiști ai momentului. The Motans, Antonia, Adrian Eftimie, Magazinul de Muzica și DJ…

- Denis Roabeș (The Motans), al carui concurent la Vocea Romaniei a participat aseara la marea finala, a vorbit cu HotNews.ro despre concurs, muzica, talentul tinerei generații, dar și despre situația grea in care se afla țara sa natala, Republica Moldova.

- Combinand acorduri ritmice de chitara și voci puternice cu sintetizatoare care aduc un aer optimist, „Oh My” este asemeni unei piese hibrid perfecte. Astfel, Ookay, pronouncedyea, Taska Black și Luma au reușit sa creeze o piesa cu o mulțime de vibrații pop electronice. „Oh My” poate fi considerata…

- O colaborare la care pana acum fanii puteau doar visa, Nicole Cherry, rareș și Bogdan DLP s-au adunat pentru a canta impreuna o noua piesa de pe coloana sonora a filmului ,,Romina VTM”, ce urmeaza a fi lansat in luna ianuarie. ,,Te-am Așteptat” reprezinta mesajul unei inimi frante, care e gata sa ofere…

- Ce o enerveaza pe Irina Rimes? Greu de spus daca nu cunoști decat cantecele artistei. Dar daca marturisirile in acest sens vin chiar de la Irina Rimes, atunci se schimba datele problemei. Artista din Republica Moldova s-a mutat la București și a cucerit publicul din Romania. „Visele”, „Cel mai bun…

- Duetul Irina Rimes și The Motans a revenit. Dupa ce au rupt topurile cu piesa „Poem”, artiștii basarabeni au venit cu piesa „Gata de Zbor, atit muzica cit și versurile aparținind celor doi, transmite unimedia. Prezentat acum circa o ora, clipul a adunat deja 15 mii de vizualizari și peste 2 mii de like-uri.…

- The Motans și Irina Rimes colaboreaza pentru a treia oara pentru piesa „Gata de zbor”, o piesa sensibila, cu un videoclip cinematic. „Gata de zbor” vorbește despre o iubire arzatoare, in care personaje ar putea fi chiar protagoniștii clipului, sau chiar ascultatorii, intrucat piesa invita la visare,…